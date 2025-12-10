إعلان

الكرملين يرحب بانتقاد ترامب للرئيس الأوكراني

كتب : مصراوي

03:51 م 10/12/2025

الكرملين

(د ب أ)

أشاد الكرملين اليوم الأربعاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتقاده الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ودعوته لتقديم تنازلات لروسيا، وذلك في حوار مع صحيفة بوليتيكو الاخبارية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن تعليقات ترامب على مسائل عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) والأراضي وقضية كيفية خسارة أوكرانيا للأراضي تتماشى مع مفاهيمنا، مشيرًا إلى أن ترامب ذكر أيضا سعى أوكرانيا للانضمام للناتو بصفته سببا للصراع، وقال إن هذا كان أمرا مهما من أجل الحل السلمي.

كما رحب بيسكوف باستعداد زيلينسكي لإجراء انتخابات في أوكرانيا، واصفا ذلك بالأمر الجديد، مضيفا أنه يتماشى مع الدعوات المتكررة من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان بوتين قد أعرب منذ العام الماضي رأيه بأن ولاية زيلينسكي انتهت، وأنه لم يعد الرئيس الشرعي لأوكرانيا، مشيرًا إلى ذلك في الحوار، كما دعا لإجراء انتخابات في أوكرانيا.

وأرجعت كييف إرجاء الانتخابات إلى تطبيق الأحكام العرفية التي تحظر التصويت خلال وقت الحرب.

وأشار زيلينسكي الآن إلى استعداده لطرح تعديل أمام البرلمان الأوكراني من شأنه السماح بإجراء الانتخابات بشرط ضمان الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين للأمن طوال فترة الانتخابات.

