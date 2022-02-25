قتل طفلين وقصف 33 منشأة.. أوكرانيا تعلن خسائر الحرب

كييف - (د ب أ):

قتل طفلان في غارة للقوات الروسية، كما تم قصف 33 منشأة مدنية، في الساعات الـ24 الماضية، في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية اليوم الجمعة، عن فاديم دينيسينكو، مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكرانية، قوله "حتى الآن ، لسوء الحظ، قتل طفلان، وهذا خطأ الإتحاد الروسي وحده"، طبقا لما ذكرته الخدمة الصحفية بالوزارة على تطبيق "تليجرام".

وأضاف مستشار الوزارة أن "العدو أطلق النار على 33 منشأة مدنية، خلال الساعات الـ24 الماضية. الروس يطلقون النار على منشآت مدنية ومقتل مدنيينا".

وفي الوقت الحالي، فإن المهمة الرئيسية للجيش الأوكراني هو الدفاع عن كييف.

وتابع المستشار "بفضل قوات الدفاع الإقليمية، تم استرداد بلدة أوختيركا، وتستمر المعارك حاليا، في سامي".

وأضاف المستشار أن الروس ينشرون أكاذيب بمختلف المناطق، على سبيل المثال، يزعم أنه سيتم وقف الإنترنت، في مدينة دنيبرو.