احتجاجات مناهضة للحرب.. السلطات الروسية تعتقل 1400 متظاهرًا في موسكو ومدن أخرى (فيديو)

وكالات

نظم الآلاف في العاصمة الروسية موسكو ومدن روسية أخرى، الخميس، مظاهرات منددة بالعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

‏‎وفرقت الشرطة الروسية المظاهرات واعتقلت أكثر من 1400 مشارك في مظاهرات مناهضة للحرب، وفق ما نقلت المنظمة الحقوقية "او في دي-انفو" غير الحكومية.

وأفادت المنظمة أن ما لا يقل عن 1391 شخصا تم اعتقالهم في 51 مدينة، بينهم 719 في موسكو وحدها حيث شهدت وكالة فرانس برس توقيف العشرات في ساحة بوشكين بوسط العاصمة في ظل انتشار كثيف لعناصر الشرطة.

واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية على ثلاث جهات الخميس بعد أن شنت موسكو هجومًا بريًا وبحريًا وجوًيا في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، مما دفع عشرات الآلاف إلى الفرار من ديارهم.

وأفادت الأمم المتحدة أن نحو مئة ألف شخص نزحوا من منازلهم داخل أوكرانيا فيما غادرها آلاف آخرون إلى الخارج، بسبب الهجوم العسكري الروسي.