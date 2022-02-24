بايدن يهدد: يمكننا فرض عقوبات على بوتين نفسه
وكالات:
هدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بفرض عقوبات على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وأكد أنه اقتراح لا يزال على الطاولة.
أنه لا خطط للتحدث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال إن "العقوبات التي نقترحها على المصارف الروسية سيكون لها نفس تأثير استبعاد روسيا من نظام سويفت".
وتابع أن "بوتين لديه طموحات كبيرة ويسعى إلى إحياء الاتحاد السوفييتي".
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