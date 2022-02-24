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الأردن يعلن إعفاء مواطنيه في أوكرانيا من كافة قيود السفر

09:56 ص الخميس 24 فبراير 2022
الأردن يعلن إعفاء مواطنيه في أوكرانيا من كافة قيود السفر

الأردن

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(وكالات):

قال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني إنه تقرر إعفاء جميع المواطنين المقيمين في أوكرانيا والراغبين بالعودة إلى المملكة من كافة قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا.

وأفاد المركز في بيان بأنه "حرصا على سلامة المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحفيزهم للعودة إلى المملكة بأسرع وقت ممكن، تقرر اعفاء جميع المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا والراغبين بالعودة إلى المملكة من كافة قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا، بعدم التسجيل على المنصة المخصصة GATWWAY2JORDAN".

كما تمت إزالة اشتراط فحص PCR خلال 72 ساعة التي تسبق السفر وفحص PCR حال الوصول إلى المملكة، اعتبارا من اليوم الخميس 24/2/2022 وحتى إشعار آخر.

الأردن أوكرانيا قيود السفر

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