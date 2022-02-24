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رويترز: سماع دوي مزيد من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

05:45 ص الخميس 24 فبراير 2022
رويترز: سماع دوي مزيد من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

انفجار ارشيفية

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وكالات

‏‎‏أفادت وكالة رويترز للأنباء، صباح الخميس، بأنه سمع دوي مزيد من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

وسمع في الساعات الأولى صباح الخميس، دوي 5 انفجارات على الأقل في مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين في أوكرانيا.

وكانت روسيا أعلنت اعترافها بإقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا، وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر قوات روسية هناك.

في المقابل فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على روسيا كرد فعل على خطوتها الأخيرة مؤكدين أن باب الدبلوماسية والحوار لا يزال مفتوحًا رغم الغزو الروسي لأوكرانيا.

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