الشرطة الهولندية: محتجز الرهائن في أمستردام طلب 200 مليون يورو

أمستردام - (د ب أ)

ذكرت الشرطة الهولندية، اليوم الأربعاء، أن رجلاً 27 عامًا، يشتبه أنه احتجز شخصا كرهينة، في متجر لشركة "آبل" في أمستردام، طالب بـ 200 مليون يورو (227 مليون دولار أمريكي)، في صورة عملة مشفرة، وهدد بتفجير نفسه.

وأضافت الشرطة اليوم أن الهجوم انتهى في وقت متأخر أمس الثلاثاء، حيث أصيب المشتبه به في تنفيذ الهجوم بشكل خطير، بعد أن صدمته سيارة شرطة. ولم يتعرض الرهينة وهو رجل بلغاري لأذى. وقيل في البداية إنه بريطاني.

ولم يتعرض حوالي 70 شخصا، كانوا في المتجر، وقت وقوع عملية السطو المسلح، لأذى أيضا. وعلى مدى ساعات تمكن مواطنون من متابعة الأحداث، عبر مقاطع فيديو، تم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به، المدجج بالسلاح، دخل المتجر متعدد الطوابق، حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء، قبل أن يحتجز أحد العملاء كرهينة ويطالب بمبلغ 200 مليون يورو، في صورة عملات مشفرة.

وقال رئيس شرطة أمستردام، فرانك باو "استمر المشتبه به في تصويب البندقية نحو الرهينة وهدد بتفجير نفسه".

وأوضحت الشرطة لاحقا أن المشتبه به كان بحوزته متفجرات.

وكان الرجل يرتدي زيا عسكريا مموها وصدرية ضخمة. وأمسك سلاحا ناريا بيد وبالرهينة في وضعية خنق باليد الأخرى. وصادرت الشرطة سلاحين أحدهما آلي.

وعندما وصلت الشرطة، إلى المبنى فتح الرجل النار. ثم أمنت قوات الشرطة الخاصة المدججة بالسلاح، المتجر وطوقت المبنى.

وفي الساعة العاشرة والنصف مساء، تمكن الرهينة من الفرار . وتبعه منفذ الهجوم، لكن صدمته سيارة تابعة للشرطة.

ولم تحدد الشرطة عدد الأشخاص الذين هربوا من الهجوم، إلا أن وسائل إعلام محلية تحدثت عن العشرات.

وأظهرت لقطات فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي المهاجم وهو يهدد رجلا أعزل بمسدس. وذكر شهود أنهم سمعوا دوي أعيرة نارية، وفقا لوسائل إعلام محلية.