"تعتمد على سلوكه".. البيت الأبيض يلوح بفرض عقوبات على بوتين

11:09 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
"تعتمد على سلوكه".. البيت الأبيض يلوح بفرض عقوبات على بوتين

فلاديمير بوتين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات
أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أنه سيطلع الكونجرس على العقوبات التي فرضها الرئيس جو بايدن على روسيا، حسبما ذكرت "العربية".
وقال البيت الأبيض، إن العقوبات الأمريكية على روسيا تصاعدية وتتوقف على حسب تصعيد روسيا عسكريًا في أزمة أوكرانيا.
وذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس بعيدًا عن العقوبات وأنه من المحتمل فرض عقوبات عليه وأن الأمر يعتمد على سلوكه.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن فرض حزمة أولى من العقوبات على روسيا ردا على اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين شرقي أوكرانيا.
وقال بايدن إن فرض العقوبات جاء بتنسيق مع حلفاء وأصدقاء أمريكا في العالم، مشددا على أن ما قامت به روسيا يعد "انتهاكا خطيرا" للقانون الدولي ويستلزم ردا قويا من جانب المجتمع الدولي.
وحذر من أن هذه الخطوة من جانب روسيا تمثل بداية "غزو عسكري" لجارتها أوكرانيا.

فرض عقوبات بوتين البيت الأبيض أوكرانيا روسيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2003

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

1239

متعافون اليوم

471460

إجمالي الإصابات

402121

إجمالي الوفيات

402121

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| 51 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا