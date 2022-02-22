"تعتمد على سلوكه".. البيت الأبيض يلوح بفرض عقوبات على بوتين

وكالات

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أنه سيطلع الكونجرس على العقوبات التي فرضها الرئيس جو بايدن على روسيا، حسبما ذكرت "العربية".

وقال البيت الأبيض، إن العقوبات الأمريكية على روسيا تصاعدية وتتوقف على حسب تصعيد روسيا عسكريًا في أزمة أوكرانيا.

وذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس بعيدًا عن العقوبات وأنه من المحتمل فرض عقوبات عليه وأن الأمر يعتمد على سلوكه.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن فرض حزمة أولى من العقوبات على روسيا ردا على اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين شرقي أوكرانيا.

وقال بايدن إن فرض العقوبات جاء بتنسيق مع حلفاء وأصدقاء أمريكا في العالم، مشددا على أن ما قامت به روسيا يعد "انتهاكا خطيرا" للقانون الدولي ويستلزم ردا قويا من جانب المجتمع الدولي.

وحذر من أن هذه الخطوة من جانب روسيا تمثل بداية "غزو عسكري" لجارتها أوكرانيا.