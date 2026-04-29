أُصيب شخصان بجروح، اليوم الأربعاء، جراء عملية طعن في شمال لندن، بحسب ما أفادت به مجموعة يهودية.

إصابة شخصين في هجوم طعن شمال لندن

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الرجلين اليهوديين اللذين تعرضا للطعن في الحي في حالة خطيرة، وبحسب روايات شهود عيان، فإن المهاجم شوهد وهو يركض في أحد شوارع غولدرز غرين ملوّحًا بسكين، قبل أن يتم توقيفه في موقع الحادث من قبل أفراد من جماعة أمنية يهودية وعناصر من الشرطة.

وأشارت بي بي سي، إلى أن أحد الضحايا طُعن خارج متجر، بينما تعرض الآخر للهجوم في شارع جانبي بالقرب من كنيس يهودي.

لقطات مراقبة توثق لحظة الاعتداء

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة، نُشرت عبر الإنترنت، أحد ضحايا الهجوم في منطقة غولدرز غرين وهو يتعرض للطعن في محطة حافلات، وذلك بعد وقت قصير من تعديله لقبعة الكيباه التي كان يرتديها.

ويأتي الحادث في منطقة ذات أغلبية يهودية، على بُعد نحو 300 متر من موقع هجوم سابق بحريق متعمد استهدف أربع سيارات إسعاف تابعة لمنظمة "هاتزولا" قرب كنيس يهودي الشهر الماضي، وكذلك على مسافة نحو 500 متر من جدار تذكاري لضحايا أحداث 7 أكتوبر، والذي أُضرمت فيه النيران أمس.

זיהה יהודים - ודקר: תיעוד ראשון של הפיגוע הקשה בלונדון pic.twitter.com/eIZDGZc3at — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) April 29, 2026

ستارمر: الحادث "مثير للقلق للغاية"

من جانبه، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حادث الطعن في المنطقة ذاتها بأنه "مثير للقلق للغاية"، عقب ورود تقارير عن إصابة شخصين.