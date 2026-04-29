إعلان

فيديو- إصابة يهوديين في عملية طعن "خطيرة" بشمال لندن

كتب : محمد جعفر

04:08 م 29/04/2026

شرطة لندن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أُصيب شخصان بجروح، اليوم الأربعاء، جراء عملية طعن في شمال لندن، بحسب ما أفادت به مجموعة يهودية.

إصابة شخصين في هجوم طعن شمال لندن

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الرجلين اليهوديين اللذين تعرضا للطعن في الحي في حالة خطيرة، وبحسب روايات شهود عيان، فإن المهاجم شوهد وهو يركض في أحد شوارع غولدرز غرين ملوّحًا بسكين، قبل أن يتم توقيفه في موقع الحادث من قبل أفراد من جماعة أمنية يهودية وعناصر من الشرطة.

وأشارت بي بي سي، إلى أن أحد الضحايا طُعن خارج متجر، بينما تعرض الآخر للهجوم في شارع جانبي بالقرب من كنيس يهودي.

لقطات مراقبة توثق لحظة الاعتداء

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة، نُشرت عبر الإنترنت، أحد ضحايا الهجوم في منطقة غولدرز غرين وهو يتعرض للطعن في محطة حافلات، وذلك بعد وقت قصير من تعديله لقبعة الكيباه التي كان يرتديها.

ويأتي الحادث في منطقة ذات أغلبية يهودية، على بُعد نحو 300 متر من موقع هجوم سابق بحريق متعمد استهدف أربع سيارات إسعاف تابعة لمنظمة "هاتزولا" قرب كنيس يهودي الشهر الماضي، وكذلك على مسافة نحو 500 متر من جدار تذكاري لضحايا أحداث 7 أكتوبر، والذي أُضرمت فيه النيران أمس.

ستارمر: الحادث "مثير للقلق للغاية"

من جانبه، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حادث الطعن في المنطقة ذاتها بأنه "مثير للقلق للغاية"، عقب ورود تقارير عن إصابة شخصين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كنيس يهودي لندن اعتداء على يهود في لندن عملية طعن لندن كير ستارمر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

