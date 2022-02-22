أكثر الكلمات إنتشاراً

أوكرانيا الطقس أسعار الذهب أوميكرون أخبار BBC فيروس كورونا

روسيا تقول إنها استقبلت 20 ألف لاجئ من شرق أوكرانيا

12:41 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
روسيا تقول إنها استقبلت 20 ألف لاجئ من شرق أوكرانيا

ارشيفيه

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو- (د ب ا):

تقول روسيا إنها استقبلت الآلاف من اللاجئين من "الجمهوريتين الشعبيتين " المعلنتين ذاتيا في شرق أوكرانيا، حيث تم الاعتراف بهما من جانب موسكو أمس الاثنين.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن جهاز الاستخبارات المحلية في منطقة روستوف الروسية القول "خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر أكثر من 20 ألف مدني، تم إجلاؤهم من أراضي جمهورية دونباس، الحدود عبر نقاط التفتيش".

وأضاف جهاز المخابرات المسؤول أيضا عن حماية الحدود، أن أكثر من 11 ألف لاجئ تم نقلهم إلى مناطق أخرى في روسيا.

ووفقا للبيانات الروسية، غادر أكثر من 90ألف شخص بالفعل دونيتسك ولوهانسك، الواقعتين في دونباس، بحلول اليوم الثلاثاء.

اللاجئين أوكرانيا روسيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2003

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

1239

متعافون اليوم

471460

إجمالي الإصابات

402121

إجمالي الوفيات

402121

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا