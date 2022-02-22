روسيا تقول إنها استقبلت 20 ألف لاجئ من شرق أوكرانيا

موسكو- (د ب ا):

تقول روسيا إنها استقبلت الآلاف من اللاجئين من "الجمهوريتين الشعبيتين " المعلنتين ذاتيا في شرق أوكرانيا، حيث تم الاعتراف بهما من جانب موسكو أمس الاثنين.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن جهاز الاستخبارات المحلية في منطقة روستوف الروسية القول "خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر أكثر من 20 ألف مدني، تم إجلاؤهم من أراضي جمهورية دونباس، الحدود عبر نقاط التفتيش".

وأضاف جهاز المخابرات المسؤول أيضا عن حماية الحدود، أن أكثر من 11 ألف لاجئ تم نقلهم إلى مناطق أخرى في روسيا.

ووفقا للبيانات الروسية، غادر أكثر من 90ألف شخص بالفعل دونيتسك ولوهانسك، الواقعتين في دونباس، بحلول اليوم الثلاثاء.