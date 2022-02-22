إيران عن تطورات أوكرانيا: تدخلات الناتو عقّدت الأوضاع

طهران- (د ب أ):

علقت الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، على التطورات الأخيرة بشأن أوكرانيا بالقول إن تدخلات حلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة عقّدت الأوضاع، داعية كافة الأطراف المعنية لضبط النفس.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده القول :"تدخلات الناتو وتحركاته الاستفزازية، بقيادة الولايات المتحدة، زادت من تعقيد الأوضاع في هذه المنطقة".

وقال: "نتابع القضايا المتعلقة بأوكرانيا بدقة ... وندعو جميع الأطراف المعنية بتطوراتها إلى التحلى بضبط النفس".

كما دعا إلى الامتناع عن أي إجراء من شأنه أن "يفاقم الأزمات".