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رئيس كوريا الجنوبية يعقد اجتماعا أمنيا لبحث أزمة أوكرانيا

04:15 ص الثلاثاء 22 فبراير 2022
رئيس كوريا الجنوبية يعقد اجتماعا أمنيا لبحث أزمة أوكرانيا

الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان

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سول- (د ب أ):

من المقرر أن يعقد الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن اجتماعا لمجلس الأمن القومي في بلاده اليوم الثلاثاء لبحث الأزمة في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يناقش مون خلال الاجتماع التدابير الرامية إلى حماية مواطني كوريا الجنوبية وتقليل الأضرار التي قد تلحق بالشركات الكورية الجنوبية في أوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.

وحتى يوم السبت الماضي، كان لا يزال هناك 68 مواطنا كوريا جنوبيا في أوكرانيا، وتبحث وزارة الخارجية في سول خططا للإجلاء في حالة الطوارئ .

ومن المتوقع أيضا أن يناقش مون مواجهة الحكومة للشكوك المتزايدة في الاقتصاد المحلي والأسواق المالية وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب وغيرها من الأسعار.

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