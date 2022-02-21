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أول قاض عربي مسلم.. المحكمة العليا الإسرائيلية تعين عضوًا جديدًا

09:08 م الإثنين 21 فبراير 2022
أول قاض عربي مسلم.. المحكمة العليا الإسرائيلية تعين عضوًا جديدًا

أول قاض عربي مسلم

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(دويتشه فيله)

كشفت السلطات القضائية الإسرائيلية عن تعيين أول عربي مسلم عضوًا دائمًا في المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في الدولة العبرية، والتي من ضمن مهامها البت في قضايا مثيرة للجدل غالباً ما تتعلق بالنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

أكدت السلطات القضائية في إسرائيل اليوم الاثنين عن تعيين خالد كبوب (63 عاما) كأول قاض عربي مسلم يعيّن في منصب دائم في المحكمة الإسرائيلية العليا، وفق ما نقلت تقارير إعلامية إسرائيلية.

وعمل كبوب في السابق قاضيًا في المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب الساحلية، وهو واحد من أربعة قضاة جدد عينتهم لجنة تضمّ قضاة من المحكمة العليا ووزراء ونواب ومحامون.

وولد كبوب في يافا ودرس التاريخ والإسلام في جامعة تل أبيب، وأكمل إجازته في القانون في نفس الجامعة، ثم عمل في مكتب محاماة خاص قبل أن يصبح قاضيًا.

وكان مسيحيون ومسلمون في الدولة العبرية قد احتجوا على ما يقولون إنه تمييز ممنهج ضدهم. وسبق تعيين قضاة عرب مسيحيين، لكن القاضي المسلم الوحيد الذي عُيّن عضوًا في المحكمة العليا كان عبد الرحمن الزعبي وكان ذلك في 1999 لكنّه عيّن يومها بصورة مؤقتة لمدة عام واحد فقط.

ويمثّل العرب نحو خمس سكان سكان دولة إسرائيل البالغ تعدادهم نحو 9,3 مليون نسمة.

وتنظر المحكمة الإسرائيلية العليا، التي تتكون من 15 قاضيا، في قضايا مثيرة للجدل غالبًا ما تتعلق بالنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، بما في ذلك الانتهاكات التي تنسب للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ومن المقرّر أن تبتّ المحكمة قريبًا في ملف سبع عائلات فلسطينية تقدمت بالتماسات لإلغاء قرار محكمة إسرائيلية أدنى بطردهم من منازل في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

هذا المحتوى من

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