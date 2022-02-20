بوابل من اللكمات.. عراك على الهواء بين صحفي أوكراني وسياسي (فيديو)

09:11 م الأحد 20 فبراير 2022
بوابل من اللكمات.. عراك على الهواء بين صحفي أوكراني وسياسي (فيديو)

الشرطة الأوكرانية

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وكالات:

أظهر مقطع مصور من برنامج سياسي بث على إحدى القنوات التلفزيونية الأوكرانية تعرض أحد السياسيين الموالين لروسيا للكْم من قبل صحفي أوكراني خلال حلقة خصصت لنقاش التصعيد المتواصل بين موسكو وكييف، وذلك بحسب ما ذكرته إذاعة "مونت كارلو" الأمريكية.

وحسب الفيديو الذي نشر ضمن تقرير لمجلة Newsweek الأمريكية، الأحد، فقد نهض الصحفي الأوكراني يوري بوتوسوف من مقعده ولَكَم نيستور شوفريتش، النائب البرلماني من حزب "أوبوسشن بلاتفورم - فور لايف"،الموالي لروسيا، أثناء نقاش حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأظهرت لقطات الفيديو سقوط الرجلين أرضاً بينما حاول بعض الحاضرين التدخل لفضّ الاشتباك.

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