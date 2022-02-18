تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية

عواصم عربية - (أ ش أ):

سجلت عدد من الدول العربية، اليوم /الجمعة/، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و762 إصابة جديدة، شفاء 6 آلاف و627 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 436 ألفا و617 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 1433 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة جديدة.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 1376 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 737 ألفا و334 إصابة، كما سجلت شفاء 2596 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 707 آلاف و492 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و981 حالة، وذلك عقب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 882 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 873 ألفا و92 إصابة، كما سجلت شفاء 2294 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 813 ألفا و926 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 2292 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة حالتين جديدتين.

وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض، 1208 إصابات، وتسع حالات وفاة، و3 آلاف و721 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 482 ألفًا و153 إصابة بينها 437 ألفًا و886 شفاء، و6 آلاف و178 حالة وفاة.

وفي الأردن، أعلنت الصحة الأردنية عن تسجيل 21 وفاة و12 ألفا و379 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13 ألفا و 629 حالة وفاة و 1553758 إصابة.

وفي الكويت، أعلنت الصحة الكويتية تسجيل 1348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالتي وفاه في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 610 آلاف و801 إصابة.

وفي المغرب، أعلنت الصحة المغربية تسجيل 508 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و 158 ألفا و 145 حالة، كما تم تسجيل 15 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 15 ألفا و870 وفاة.