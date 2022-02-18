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بلينكن: ما فعلته روسيا خلال الأيام الأخيرة جعل بلدنا في حالة تأهب

06:06 م الجمعة 18 فبراير 2022
بلينكن: ما فعلته روسيا خلال الأيام الأخيرة جعل بلدنا في حالة تأهب

انتوني بلينكن

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ميونخ - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن ما فعلته روسيا خلال الأيام الماضية جعل الولايات المتحدة الأمريكية في حالة تأهب.

وأضاف بلينكن - في كلمة له خلال مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية مقتطفات منها - أن "الحقيقة هي أنه على الرغم مما قالته روسيا في الأيام الأخيرة حول سحب القوات من الحدود، فإن ذلك لم يحدث..بل على العكس، فإننا نرى قوات إضافية تتجه إلى الحدود ستكون جزءًا من أي عدوان لذلك يجب أن نكون على علم بذلك..يجب أن نكون يقظين للغاية".

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تبذل كل ما في وسعها من أجل توضيح أن هناك مسارًا دبلوماسيًا للمضي قدمًا، إلا أنها قلقة للغاية بشأن عدم اتباع روسيا هذا المسار، قائلاً : "على الرغم من أننا نفعل كل ما في وسعنا لتوضيح أن هناك مسارًا دبلوماسيًا، ويجب حل الخلافات من خلال الحوار والدبلوماسية، فإننا نشعر بقلق عميق من أن هذا ليس هو المسار الذي تتبعه روسيا".

هذا المحتوى من

Asha
أنتوني بلينكن روسيا الولايات المتحدة

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