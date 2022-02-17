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بلينكن يعرض الاجتماع بنظيره الروسي مع تزايد التوتر بشأن أوكرانيا

10:08 م الخميس 17 فبراير 2022
بلينكن يعرض الاجتماع بنظيره الروسي مع تزايد التوتر بشأن أوكرانيا

أنتوني بلينكن

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واشنطن - (د ب أ):

يقترح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف في أوروبا الأسبوع المقبل، حيث تتزايد التوترات مجددا بشأن الحشود العسكرية لموسكو بالقرب من أوكرانيا، وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس من أن احتمال شن غزو على أوكرانيا لا يزال "مرتفعا للغاية".

وأبلغت روسيا الولايات المتحدة ردها الرسمي على الاقتراحات الأمنية من واشنطن، بأنه ليس لديها خطط لشن هجوم، ورفض مسؤولون في موسكو مرارا وتكرارا تحذيرات الولايات المتحدة من تحرك محتمل ضد أوكرانيا واعتبروها "هيستريا" ودعاية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، سلمت وزارة الخارجية الروسية وثيقة اليوم الخميس تتضمن وجهات نظرها، قائلة إن الرد الأمريكي لم يكن مرضيا.

ويتهم الجانبان في الصراع في شرق أوكرانيا – القوات الحكومية والانفصاليون الذين تدعمهم موسكو - بعضهما البعض بانتهاك قواعد وقف إطلاق النار.

وتستمر الخلافات في إذكاء حالة العزوف عن المخاطر في أسواق المال العالمية. وانخفضت الأسهم في السوق الأمريكية بأكثر من 1% وارتفع الذهب نحو 1900 دولار للأوقية. وتراجعت أسعار النفط على الرغم من أن التهديد بفرض عقوبات على روسيا قد يتسبب في اضطراب الإمدادات العالمية.

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