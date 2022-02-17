بايدن: لا أنوي التحدث إلى بوتين

وكالات:

نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، وجود أي نية لديه للتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بخصوص الأزمة الأوكرانية، حسبما نقلت تقارير إعلامية.

وقال الرئيس الأمريكي: "مخاطر قيام روسيا بغزو عسكري لأوكرانيا عالية للغاية".

وأضاف: "لا أنوي التحدث إلى الرئيس الروسي، وطلبت من وزير الخارجية الأمريكي الإدلاء ببيان في مجلس الأمن اليوم".

ومضى بايدن في تحذيراته: "هناك مؤشرات على أن روسيا ستهاجم أوكرانيا".