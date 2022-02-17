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بايدن: لا أنوي التحدث إلى بوتين

05:13 م الخميس 17 فبراير 2022
بايدن: لا أنوي التحدث إلى بوتين

جو بايدن

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وكالات:

نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، وجود أي نية لديه للتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بخصوص الأزمة الأوكرانية، حسبما نقلت تقارير إعلامية.

وقال الرئيس الأمريكي: "مخاطر قيام روسيا بغزو عسكري لأوكرانيا عالية للغاية".

وأضاف: "لا أنوي التحدث إلى الرئيس الروسي، وطلبت من وزير الخارجية الأمريكي الإدلاء ببيان في مجلس الأمن اليوم".

ومضى بايدن في تحذيراته: "هناك مؤشرات على أن روسيا ستهاجم أوكرانيا".

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