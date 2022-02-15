"خطر الغزو لا زال قائمًا".. بايدن: لم نتحقق بعد من انسحاب وحدات روسية

11:02 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
"خطر الغزو لا زال قائمًا".. بايدن: لم نتحقق بعد من انسحاب وحدات روسية

جو بايدن

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن واشنطن وحلفائها مستعدون لفرض عقوبات على روسيا إذا تحركت ضد أوكرانيا، موضحًا أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا لا يزال خيارًا قائمًا.

وتابع بايدن، في كلمة له مساء الثلاثاء، تعليقًا على الأزمة الأوكرانية، أن الولايات المتحدة ستدافع عن كل شبر من دول حلف الشمال الأطلسي "الناتو".

وأشار إلى أن واشنطن وموسكو تتشاركان الرغبة في بناء الاستقرار العالمي، وأن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

وأكد الرئيس الأمريكي، على أن بلاده ستعزز القدرات العسكرية في شرق أوروبا، مهددًا بوقف خط غاز "نورد ستريم 2" في حال الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح بايدن، أن بلاده لن ترسل قواتها للقتال في أوكرانيا لكنا قدمت لكييف مساعدات عسكرية.

وأشار بايدن، إلى أن واشنطن لم تتحقق بعد من انسحاب وحدات روسية، ودعا إلى خفض التصعيد وأن تبتعد روسيا عسكريا عن حدود أوكرانيا.

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