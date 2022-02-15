السعودية تدعم الجهود الأمريكية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي

الرياض- ( د ب أ):

أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، دعم جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرعها.

ووذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

ووفق الوكالة، اطلّع المجلس على فحوى الاتصالات التي تلقاها العاهل السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من قادة عدد من دول العالم خلال الأيام الماضية، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وثمّن مجلس الوزراء في هذا السياق، ما أبداه الرئيس الأمريكي، من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها، وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها، مجدداً المجلس التأكيد على حرص المملكة على نزع أسباب التصعيد في المنطقة.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان صحفي، أن المجلس تناول إثر ذلك مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على مختلف الساحات، مقدراً ما عبرت عنه "الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من تنديد واستنكار للمحاولة العدائية التي استهدفت المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب، واستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تجاوزاتها ونهجها العدائي، ورفضها للانصياع لدعوات السلام".

وأكد مجلس الوزراء "حرص المملكة على الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن" وفقاً للمرجعيات الثلاث "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216"، والسعي لتحقيق الأمن والنماء في هذا البلد الشقيق، والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وإعادة إعمار بلاده.