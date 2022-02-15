العالم في 24 ساعة.. أردوغان يزور الإمارات وبوتين يوافق على مسودة الرد الروسي
وكالات
شهد العالم، الاثنين، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، وهي الزيارة الأولى لأردوغان إلى الإمارات منذ 9 سنوات.
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