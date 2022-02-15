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العالم في 24 ساعة.. أردوغان يزور الإمارات وبوتين يوافق على مسودة الرد الروسي

12:05 ص الثلاثاء 15 فبراير 2022
العالم في 24 ساعة.. أردوغان يزور الإمارات وبوتين يوافق على مسودة الرد الروسي

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

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وكالات

شهد العالم، الاثنين، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، وهي الزيارة الأولى لأردوغان إلى الإمارات منذ 9 سنوات.

رجب طيب أردوغان روسيا تركيا دميتري بيسكوف فلاديمير بوتين

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