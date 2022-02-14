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روسيا تتهم بولندا بعدم التوقف عن محاولات تقويض مشروع "التيار الشمالي ـ 2"

05:50 م الإثنين 14 فبراير 2022
روسيا تتهم بولندا بعدم التوقف عن محاولات تقويض مشروع "التيار الشمالي ـ 2"

وزارة الخارجية الروسية

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روسيا-(أ ش أ)

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، بولندا بعدم التوقف عن محاولة نسف مشروع "التيار الشمالي - 2" وعرقلة التصديق عليه، وذلك عشية زيارة وزير الخارجية البولندي، رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا زبيجنيو راو إلى موسكو.

وأضافت الخارجية الروسية في بيان اليوم الإثنين أن بولندا لا تتوقف عن محاولة نسف مشروع "التيار الشمالي - 2" وتقويض سمعة شركة "غازبروم" الروسية كمورد موثوق للغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وأوضح البيان: "في نهاية شهر ديسمبر 2022، ينتهي ما يسمى بـ"عقد يامال" لتوريد الغاز الروسي إلى بولندا، حيث تشتري شركة النفط والغاز البولندية وفقًا لهذا العقد ما لا يقل عن 8.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا".

يُذكر أن الجانب البولندي أعلن مؤخرًا عدم استعداده لتجديد هذا العقد، حيث تعتزم السلطات البولندية استبدال الغاز الروسي بإمدادات عبر أراضي الدنمارك من الجرف النرويجي عبر خط أنابيب البلطيق قيد الإنشاء

وكان الرئيس البولندي، أندريه دودا، أعلن في وقت سابق أن مشروع "التيار الشمالي - 2" الروسي يمثل خطرًا على أوروبا، مشددًا على أهمية وقف تنفيذه.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية الروسية مشروع التيار الشمالي بولندا روسيا

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