روسيا تتهم الولايات المتحدة بشن حملة ضدها وتصفها بـ"الاستفزازية"

موسكو - (بي بي سي)

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتهامات الأمريكية بأن روسيا على وشك غزو أوكرانيا ووصفها بأنها "تكهنات استفزازية".

وكان الرئيس الروسي يناقش الأزمة في مكالمات هاتفية مع نظيريه الأمريكي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال مكتب ماكرون إنه لم يسمع شيئا خلال المحادثة يشير إلى أن موسكو تستعد للهجوم.

واتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الولايات المتحدة بشن حملة ترويج هستيري ضد موسكو.

وجاءت تصريحات لافروف خلال اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وحذرت واشنطن أمس من أن غزو روسيا لأوكرانيا بات جليا. وهو ادعاء نفته موسكو مرارا وتكرارا.

وكان الرئيس الروسي بوتين قد تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر الهاتف، وعبر كلاهما عن رغبتهما في مواصلة الحوار حول الأزمة. وأجرى بوتين من ثم مكالمة مع الرئيس بايدن استغرقت 62 دقيقة.

ومن المتوقع أن يجري بايدن في وقت لاحق من اليوم اتصالا مع ماكرون أيضا.

وكشف الكرملين تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جرت اليوم السبت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتحدث بوتين خلالها بحسب بيان الكرملين - الذي نقلته وسائل الإعلام الفرنسية والروسية - عن عدم وجود أي ضمانات أمنية في رد الغرب وأشار إلى انعدام الرغبة لدى القوى الغربية الرئيسية في حث كييف على تطبيق اتفاقات مينسك، وأكد البيان أن بوتين وماكرون بحثا "المزاعم الاستفزازية عن خطط "الغزو الروسي لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن هذه الادعاءات تستخدم غطاء لضخ الأسلحة إلى أوكرانيا وتهيئة الظروف لاتخاذ خطوات عدائية في منطقة دونباس.

وأشار البيان إلى أن الرئيسين الروسي والفرنسي اتفقا على متابعة هذه القضايا ضمن حوارهما.

كما تناولت المكالمة المسائل المتعلقة بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وتطبيقه بالكامل.

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي على أراضيها القريبة من الحدود الأوكرانية، مما دفع واشنطن إلى التحذير من اقتراب الغزو.

وخرج آلاف الأشخاص في مسيرة في العاصمة الأوكرانية كييف قائلين إنهم سيقاومون أي هجوم من هذا القبيل.