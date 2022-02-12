النمسا تخفف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا

06:39 ص السبت 12 فبراير 2022
النمسا تخفف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا

كورونا

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فيينا- (د ب أ):

واصلت النمسا تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) ، حيث قررت اعتبارا من اليوم السبت، مطالبة المواطنين فقط بارتداء كمامات من نوع "اف اف بي2" في المتاجر أوالمتاحف.

وقررت السلطات إلغاء القواعد الخاصة بالسماح فقط بدخول البلاد للأشخاص الذين تلقوا التطعيم أو الذين تعافوا من كوفيد-19 .

كما خففت الحكومة القيود المفروضة على عدد الأشخاص الذين يحضرون فعاليات عامة. لكن الحاضرين سيتعين عليهم ارتداء كمامات في فعاليات مثل مباريات كرة القدم، على سبيل المثال.

واعتبارا من 19 شباط/فبراير الجاري، بعيدا عن فيينا، سيتم السماح لمن تلقوا التطعيم والذين تعافوا من الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى الأشخاص الذين خضعوا لاختبار سلبي للفيروس بالذهاب إلى المطاعم.

وتنطبق نفس القواعد على السائحين.

يذكر أن النمسا قامت بتطيعم 69% من سكانها ضد كورونا.

وأرجعت الحكومة قرارها بتخفيف قيود كورونا إلى السيطرة على الوضع في المستشفيات.

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