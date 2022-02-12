كوريا الجنوبية تسجل نحو 55 ألف إصابة جديدة بكورونا بسبب أوميكرون

سول- (د ب أ):

وصلت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم السبت إلى رقم قياسي جديد، مع استمرار الانتشار السريع للمتحور أوميكرون في مختلف أنحاء البلاد.

وسجلت كوريا الجنوبية 54941 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 53979 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و294 ألفا و205 إصابات، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقد حذرت السلطات الصحية من أن الإصابات الجديدة بالفيروس يمكن أن ترتفع إلى 170 ألف إصابة بنهاية الشهر الجاري، على الرغم أنه من المبكر للغاية القول إنها ستكون ذورة انتشار المتحور أوميكرون.

كما سجلت كوريا الجنوبية 33 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7045 حالة وفاة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.