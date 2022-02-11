واشنطن تكشف لأول مرة عن الموعد المتوقع الحرب بين روسيا وأوكرانيا

10:27 م الجمعة 11 فبراير 2022
واشنطن تكشف لأول مرة عن الموعد المتوقع الحرب بين روسيا وأوكرانيا

الجيش الروسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

واشنطن - (د ب أ):

أعربت الإدارة الأمريكية عن اعتقادها بإمكانية حدوث الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام في الصين وتنتهي في العشرين من فبراير الجاري.

وقال جيك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي في البيت الأبيض اليوم الجمعة: "ما زلنا نرى بوادر تصعيد روسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية".

ومع ذلك أوضح سوليفان أنه لم يقل إن بوتين اتخذ قرارا بالغزو.

وأضاف سوليفان: "نحن في حيز زمني يمكن أن يبدأ فيه الغزو في أي وقت إذا قرر (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين ذلك".

وأكد سوليفان قائلا: "لن أعلق على تفاصيل معلوماتنا الاستخبارية، لكنني أريد أن أوضح أن الغزو يمكن أن يبدأ خلال الأولمبياد".

الجيش الروسي روسيا أوكرانيا واشنطن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2189

إصابات اليوم

62

وفيات اليوم

2009

متعافون اليوم

448497

إجمالي الإصابات

23172

إجمالي الوفيات

382037

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا