وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفياً مع نظيرته السنغالية تعزيز العلاقات

الرياض - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع وزيرة الشؤون الخارجية السنغالية عيساتا تال سال، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة لبحث المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزير السعودي ثمن، خلال الاتصال، ما أبدته وزيرة خارجية السنغال من دعم حكومة بلادها لطلب المملكة استضافة معرض "إكسبو 2030" في مدينة الرياض.