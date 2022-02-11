وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفياً مع نظيرته السنغالية تعزيز العلاقات

06:17 م الجمعة 11 فبراير 2022
وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفياً مع نظيرته السنغالية تعزيز العلاقات

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

الرياض - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع وزيرة الشؤون الخارجية السنغالية عيساتا تال سال، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة لبحث المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزير السعودي ثمن، خلال الاتصال، ما أبدته وزيرة خارجية السنغال من دعم حكومة بلادها لطلب المملكة استضافة معرض "إكسبو 2030" في مدينة الرياض.

هذا المحتوى من

Asha
الأمير فيصل بن فرحان السعودية وزارة الخارجية السعودية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2189

إصابات اليوم

62

وفيات اليوم

2009

متعافون اليوم

448497

إجمالي الإصابات

23172

إجمالي الوفيات

382037

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا