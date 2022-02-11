أنقرة تكشف محاولة اغتيال إيرانية لرجل أعمال إسرائيلي تركي

أنقرة - (د ب ا):

ذكر تقرير إخباري أن الاستخبارات التركية كشفت مؤخرا مؤامرة دبرتها إيران لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي تركي باستخدام فرقة اعدام مزعومة.

وذكرت صحيفة "صباح" التركية في عددها الصادر اليوم الجمعة أن رجل الأعمال يائير جيلير، وهو ملياردير له استثمارات في صناعات الالات والصناعات الدفاعية، كان هدف شبكة مكونة من تسعة رجال كانوا يتابعون كل تحركاته.

واكتشف فرع مكافحة التجسس التابع لجهاز الاستخبارات التركية أن وكالة الاستخبارات الإيرانية أسست شبكة في تركيا لاستهداف جيلير ، ردا ، حسبما يُزعم ، على إغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخرزادة عام 2020 فيما اعتبرتها طهران عملية إسرائيلية.

وقالت مصادر إن الوحدة التابعة للاستخبارات التركية في اسطنبول قامت بعملية مراقبة استغرقت شهورا قبل القبض على أعضاء الشبكة .

يذكر ان ايران هددت بالرد على ما وصفته بحملة اسرائيلية لتصفية علماء ومسؤولين ايرانيين يعملون في برنامجها النووي.