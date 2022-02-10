كتاب جديد يكشف: ترامب ألقى وثائق رسمية في مرحاض البيت الأبيض

كتبت- هدى الشيمي:

بينما كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منصبه، اكتشف الموظفون في البيت الأبيض بشكل دوري مجموعات من الورق المطبوع تسد المرحاض، واعتقدوا أن رجل الاعمال النيويوركي فعل ذلك بهدف افساد بعض الوثائق الرسمية الخاصة، حسبما جاء في كتاب "Confidence Man" (رجل الثقة) لماجي هابرمان.

تعمل ماجي هاربرمان، صحفية ومراسلة في صحيفة نيويورك تايمز، والتي غطت كافة الأحداث المتعلقة بالرئيس الأمريكي السابق منذ عام ٢٠١١، على تأليف كتاب جديد عن الرئيس الجمهوري الذي يُنظر إليه باعتباره الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الولايات المتحدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تدعو فيه إدارة الأرشيف الوطني الأمريكي وزارة العدل للتحقيق مع الرئيس السابق بشأن تعامله مع الوثائق الرسمية المتعلقة بفترة رئاسته.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت في يناير الماضي، محاولة ترامب حجب سجلات البيت الأبيض عن لجنة في الكونجرس كانت تحقق في هجوم العام الماضي على مبنى الكابيتول.

لكن ترامب قال إنه يتعاون مع الأرشيف الوطني ووصف وسائل الإعلام لعلاقته مع الهيئة أخبار مزيفة.

"تمزيق الوثائق"

وكانت إدارة المحفوظات الوطنية الأمريكية قد أشارت، في وقت سابق هذا الشهر، إلى أن ترامب كانت لديه عادة تمزيق بعض وثائق العمل، في ممارسة إضافية تتعارض مع القواعد المفروضة قانوناً، موضحة أن مسؤولين عن إدارة الوثائق في البيت الأبيض تمكّنوا من إعادة لصق بعض من الأوراق بواسطة شريط لاصق، بينما بقيت أوراق أخرى ممزقة.

وفشل ترامب الشهر الماضي في وقف تسليم وثائق من البيت الأبيض إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث الاعتداء على مبنى الكابيتول عام 2021.

"تصرف غير لائق"

وقال ديفيد فيريرو، المسؤول عن إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في الولايات المتحدة، ، إن الإدارة تلاحق أي سجلات تعلم أنها "أزيلت بشكل غير لائق أو لم يتم نقلها بشكل مناسب إلى حسابات رسمية".

وتابع:"أن حفظ السجلات أو نقلها في الوقت المناسب إلى المحفوظات الوطنية مع انتهاء الولاية لا يشك يحتاج الى مثابرة ويقظة. السجلات مهمة".

"رسائل الحب"

أعلنت إدارة المحفوظات الوطنية، الاثنين الماضي، أنها استردت ١٥ صندوقًا من السجلات التي نقلها ترامب بشكل غير لائق من البيت الأبيض إلى مقر إقامته في فلوريدا، وكان من بينها الرسائل التي تلقاها من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ورسالة باراك أوباما له عند تسلمه المنصب، حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست.

وخلال حشد مع أنصاره في سبتمبر ٢٠١٨، قال ترامب إم الزعيم الكوري الشمالي كتب له رسائل جميلة، ووصفها بالرائعة.

وأضاف:"لقد وقعنا في الحبّ".