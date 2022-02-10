ميقاتي يدعو اللبنانيين إلى التعاون مع الحكومة لوقف الانهيار وإجراء الانتخابات

بيروت- ( د ب أ):

دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي جميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم إلى التعاون مع الحكومة في مهمتها الواضحة وهي وقف الانهيار والعمل لإنجاز خطة نهوض تضع لبنان على سكة التعافي والاستقرار، وتشرف على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، باعتبارها استحقاقا دستوريا أساسيا وفرصة للتغيير الذي يأمله اللبنانيون".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الخميس عن ميقاتي قوله، خلال رعايته اليوم إعادة افتتاح المكتبة الوطنية في الصنائع بعد الانتهاء من أعمال ترميم البناء الذي تضرر اثر انفجار مرفأ بيروت، :"إننا نأمل في الفترة القليلة المقبلة أن نطلق البرنامج الوطني للتعافي الاقتصادي والمالي بعد إنجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

وأضاف أن "هذه الخطوة من شأنها أن تضع وطننا على طريق الحل التدريجي الذي سيعيد لوطننا عافيته واستقراره"، مؤكدا أن "الإصلاحات ليست مطلوبة فقط من صندوق النقد الدولي بل هي ضرورية لمصلحة لبنان وهي مناسبة لنقوم بها، وستكون موجعة لسوء الحظ ولكننا مضطرون أن نمر بها للوصول إلى الضوء والخروج من النفق".

وشدد ميقاتي على أن "بيروت كانت وستبقى أم الشرائع ومدينة عصية على اليأس، فرغم كل ما يحيط بنا من تحديات وهموم سياسية واقتصادية واجتماعية، سيبقى للكلمة والثقافة عنوانها في قلب هذه العاصمة، كشاهد حي على أن بيروت لن تموت، ولو تدمرت بظروف مختلفة، ستنهض مجددا لتبقى منارة هذا الشرق".