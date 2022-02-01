روسيا: نتوقع تقديم مرشح مناسب لرئاسة البعثة الأممية في ليبيا

07:42 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
روسيا: نتوقع تقديم مرشح مناسب لرئاسة البعثة الأممية في ليبيا

وزارة الخارجية الروسية

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روسيا - (أ ش أ)

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تتوقع من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم مرشحا مناسبا لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أسرع وقت ممكن.

وأضافت الخارجية الروسية - في بيان على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء أن استمرار عمل بعثة الأمم المتحدة في ظل غياب رئيس يتفق عليه أعضاء مجلس الأمن الدولي في المرحلة الحالية الحاسمة من التسوية الليبية يضعف الوساطة المحتملة وسلطة وفعالية جهود الأمم المتحدة.

وأكدت إصرار روسيا على مواصلة البحث عن حلول مقبولة للطرفين بشأن القضايا المتبقية لقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل ضمان عملها الكامل وفقا للتفويض المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق تقدم نحو تسوية سياسية طويلة الأمد إلا إذا تم ضمان طبيعتها الشاملة ومشاركة جميع القوى المؤثرة فيها.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت للمرة الثالثة وبإجماع أعضائه الـ15 أمس الاثنين لتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر فقط.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية الروسية روسيا ليبيا موسكو الأمين العام للأمم المتحدة

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