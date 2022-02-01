بوتين: لم نتلق ردًا غربيًا على مخاوفنا الأمنية

07:30 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
بوتين: لم نتلق ردًا غربيًا على مخاوفنا الأمنية

فلاديمير بوتين

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وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الثلاثاء، أن بلاده تريد من الولايات المتحدة والناتو ضمانات أمنية طويلة الأمد، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء هنغاريا، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تجاهلت هواجس روسيا بشأن الضمانات الأمنية، مضيفًا أن موسكو لم تتلقى ردًا غربيًا على مخاوفها الأمنية، وأنه يجب الأخذ بالمصالح الأمنية لجميع الدول ومن ضمنها روسيا.

وأشار بوتين، إلى أن واشنطن تضغط على أوروبا لفرض عقوبات على موسكو.

وتابع أن انتهاك حقوق الإنسان في أوكرانيا اتخذ طابعًا شاملاً.

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