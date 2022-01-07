تباين الإصابات اليومية بكورونا في عدد من الدول العربية

عواصم عربية - (أ ش أ):

تباينت الإصابات والوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في عدد من الدول العربية.

ففي السعودية، سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و575 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 572 ألفا و225 إصابة، كما سجلت شفاء 817 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 544 ألفا و978 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و890 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة حالتين جديدتين.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة، 2627 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 780 ألفا و211 إصابة، كما سجلت شفاء 930 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 751 ألفا و86 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس عند حاجز 2170 حالة، وذلك عقب تسجيل صفر إصابات جديدة .

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 1419 إصابة، وشفاء 313 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 278 ألفا و737 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس عند 1395 حالة إثر عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 241 شخصا للشفاء".

وفي ليبيا، سجلت وزارة الصحة 592 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 11 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا قد بلغ 392 ألفا و868 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و 778 حالة.

وفي فلسطين، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية خلال الساعات 24 الماضية، 6 وفيات و458 إصابة جديدة بفيروس كورونا و384 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية ، وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 21 وفاة و2033 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12831 وفاة، ومليون و76 ألفا و40 إصابة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 6428 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 990 ألفا و57 إصابة، كما تم تسجيل 13 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 14 ألفا و896 وفاة، كذلك تم تسجيل 2476 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 948 ألفا و765 حالة.