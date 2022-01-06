قطر تدين احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل اليمن

وكالات:

دانت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة بغرب اليمن، داعية إلى الإفراج فورًا عنها وعن طاقمها.

وأكدت رفض قطر التام للأعمال التي من شأنها إعاقة حركة السفن والناقلات وحرية الملاحة الدولية، مشددة على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية المنظمة للملاحة على امتداد العالم.

كان التحالف العربي بقيادة السعودية، اتهم الاثنين الماضي، جماعة "أنصار الله" بـ"قرصنة وخطف سفينة ترفع علم الإمارات"، مؤكدا أنها "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوب السعودية".

أعلنت جماعة "أنصار الله"، نقل سفينة الشحن الإماراتية المحتجزة لديها إلى ميناء الصليف اليمني.

وعرض المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع في مؤتمر صحفي، صورا قال إنها تعود لسفينة الشحن الإماراتية المحتجزة، وعلى متنها أسلحة ومدرعات وزوارق حربية.

وحذر المتحدث العسكري باسم الحوثيين، من أن الجماعة لديها الخيارات المناسبة للرد على أي تصعيد من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، مضيفا، "خياراتنا المناسبة في طريقها لتصبح واقعاً وكل ما سنتخذه في إطار الدفاع المشروع".