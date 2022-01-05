الحكومة اللبنانية تدعى للاجتماع لأول مرة منذ ثلاثة أشهر

04:31 م الأربعاء 05 يناير 2022
الحكومة اللبنانية تدعى للاجتماع لأول مرة منذ ثلاثة أشهر

نجيب ميقاتي

بيروت- (بي بي سي):

قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن حكومته ستجتمع قريباً للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر تقريبا، وسط استمرار الأزمة السياسية في البلاد.

وقال ميقاتي، بعد إجراء محادثات مع الرئيس اللبناني، إن الوزراء سيجتمعون في غضون يومين.

ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ 12 أكتوبر بسبب الخلافات السياسية بين أعضائها بسبب التحقيق الخاص في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020.

وقد أدت المواجهة السياسية إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور أصلاً في البلاد، إذ أصبحت قيمة الليرة اللبنانية الآن أقل بعشرين مرة مما كانت عليه قبل عامين.

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