جاماليا الروسي: لقاح الأنف ضد كورونا سيطرح للتداول الجماهيري العام الجاري

موسكو- (أ ش أ):

أعلن مدير مركز (جاماليا) الروسي لبحوث الأوبئة، ألكسندر جينتسبيرج، أن لقاح الأنف ضد فيروس كورونا المستجد سيطرح للتداول الجماهيري في العام الجاري.

وقال جينتسبيرج ـ في تصريح صحفي اليوم الأربعاء بحسب وسائل إعلام روسية ـ إن مركز "جاماليا" يخطط لإجراء تجارب سريرية لدواء وقائي يقي من الإنفلونزا وفيروس كورونا في آن واحد، وبخصوص اللقاح المخصص لوقاية الأطفال من فيروس كورونا، أعتقد أنه سيكون متاحا في العام المقبل لجميع الأطفال، الذين يرغبون بذلك طبعا، إذ سيكون التطعيم طوعيا تماما".

يذكر أن مركز"جاماليا" أنتج عدة لقاحات للوقاية من فيروس كورونا، هي "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" المخصص في المقام الأول لإعادة التطعيم، وكذلك "سبوتنيك M" للقاصرين.