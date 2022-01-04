الصحة العالمية: تفشي أوميكرون يزيد خطر ظهور متحورات أكثر شراسة

سويسرا - (أ ش أ)

حذرت منظمة الصحة العالمية، في منطقة أوروبا، من أن الارتفاع الحاد في الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون)، في أنحاء العالم، يمكن أن يزيد من خطر ظهور متحورات جديدة أكثر خطورة.

وأوضحت مسؤولة الطوارئ في المنظمة كاثرين سمولوود - حسبما نقلت قناة الحرة الامريكية اليوم الثلاثاء - إنه "كلما ازداد انتشار أوميكرون ازدادت نسبة العدوى والتكاثر، ما يزيد من احتمالات ظهور متحورات جديدة، حاليا أوميكرون متحور قاتل يمكنه التسبب بالوفاة. ربما بنسبة أقل بقليل من دلتا، لكن من يستطيع معرفة كيف ستكون المتحورة الجديدة".

وقالت "نحن في مرحلة خطيرة جدا، نرى الإصابات ترتفع بشكل كبير في غرب أوروبا فيما لم تتضح التداعيات الكاملة لذلك بعد" .

وأشارت سمولوود إلى أنه على المستوى الفردي يبدو خطر دخول المستشفى أقل على الأرجح مع أوميكرون مقارنة بدلتا، إلا أنه بشكل عام يمكن أن يمثل أوميكرون تهديدا أكبر بسبب عدد الحالات".