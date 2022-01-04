"سي دي سي" توصي متلقي لقاح فايزر بالحصول على جرعة معززة

06:10 م الثلاثاء 04 يناير 2022
"سي دي سي" توصي متلقي لقاح فايزر بالحصول على جرعة معززة

لقاح فايزر

واشنطن - أ ش أ

أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، بأن يحصل متلقو لقاح فايزر على جرعة معززة بعد خمسة أشهر من تلقي الجرعة الثانية بدلا من الستة أشهر المعتمدة مسبقا.

وأيدت المراكز الفترة الأقصر بعد أن أذنت إدارة الغذاء والدواء بالجدول الزمني المخفض لأولئك الذين تلقوا لقاح فايزر، حسبما أفادت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية.

كما أوصت المراكز بحصول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما والذين يعانون من ضعف المناعة بشكل معتدل وشديد، على جرعة إضافية بعد حوالي شهر من الجرعة الثانية.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاستشارية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها غدا الأربعاء لمناقشة ما إذا كان ينبغي التوصية باستخدام الجرعات المعززة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.

هذا المحتوى من

Asha
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