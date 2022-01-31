وزير الخارجية الأوكراني: لا نخطط لشن هجوم في دونباس

كييف - (د ب أ)

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن التقارير الروسية بشأن اعتزام القوات الأوكرانية غزو منطقة دونباس المنشقة بشرق البلاد لا أساس لها.

وقال كوليبا للصحفيين: "أوكرانيا لا تخطط لأي عمل هجومي في دونباس ولن تحشد قوات هناك". وهددت موسكو أن أي إجراء من القوات الأوكرانية في دونباس سوف يؤدي إلى غزو روسي بسبب ارتفاع عدد الروس الذين يعيشون هناك.

وقال كوليبا إن بلاده لا تريد حربا، ولكنه أشار أيضا إلى أهمية أن يساعد الحلفاء الغربيون في تسليح أوكرانيا.

وأضاف أن "عشرات الأطنان من الأسلحة الدفاعية والمعدات والذخيرة الجديدة التي وصلت أوكرانيا اليوم هي أطنان من الحجج الجديدة التي تعزز الموقف التفاوضي لأوكرانيا".

وانتقد أيضا تردد الحكومة الألمانية في إرسال أسلحة لأوكرانيا.