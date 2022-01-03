كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا تتراجع إلى إقل من 4 آلاف لليوم الثاني

06:00 ص الإثنين 03 يناير 2022
كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا تتراجع إلى إقل من 4 آلاف لليوم الثاني

أرشيفية

سول- (د ب أ):

استمرت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين تحت مستوى 4 آلاف إصابة لليوم الثاني على التوالي، مع التزام البلاد بقيود التباعد الاجتماعي الصارمة بهدف احتواء انتشار الفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 3129 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 2993 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 642 ألفا و 207 حالات، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5730 حالة وفاة.

إصابات كورونا كوريا الجنوبية قيود التباعد الاجتماعي انتشار الفيروس كوفيد-19

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