أوكرانيا تتهم أمريكا بالإضرار باقتصادها ببث الذعر

كييف - (د ب أ):

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، قائلا إنها أضرت باقتصاد بلاده لبثها حالة غير مبررة من الذعر أوحت بأن روسيا ربما تعتزم غزوها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي، إضافة إلى أعداد كبيرة من الدبابات والأسلحة الثقيلة، على طول الحدود بين البلدين، في الوقت الذي نفت فيه أي نية لغزوها.

ونقلت بلومبرج عن زيلينسكي القول اليوم الجمعة، إن صور الأقمار الصناعية وحدها ليست كافية لتقييم مدى الحشد العسكري والوقت ذاته لم يحدث تصاعد في الموقف.

وقال زيلينسكي للصحافة الأجنبية في العاصمة كييف اليوم الجمعة، "نشكر للولايات المتحدة دعمها لاستقلالنا وسلامتنا الإقليمية".

وأضاف قائلاً:" لكنني رئيس أوكرانيا، وأنا هنا وأعرف الكثير من التفاصيل والمعرفة العميقة أكثر من أي رئيس آخر".