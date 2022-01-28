تباين إصابات كورونا اليومية في عدد من الدول العربية

عواصم عربية - أ ش أ

سجلت عدد من الدول العربية، اليوم /الجمعة/، تباينًا في الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، سجلت وزارة الصحة 5 آلاف و255 إصابة، و3 آلاف و30 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 314 ألفًا و448 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 1402 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة حالتين جديدتين.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 4 آلاف و474 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 675 ألفًا و471 إصابة، كما سجلت شفاء 4 آلاف و445 حالة جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 626 ألفًا و532 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و931 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة حالتين جديدتين.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 2545 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجالي الإصابات إلى 838 ألفًا و384 إصابة، كما سجلت شفاء 1320 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 774 ألفًا و43 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 2234 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة حالتين جديدتين.

وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض 3 آلاف و320 إصابة جديدة فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في ليبيا إلى 419 ألفًا و543 إصابة، كما سجل شفاء 727 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 390 ألفًا و934 حالات حالة، فيما سجل 14 حالة وفاة جديدة؛ ليصل مجموع الوفيات إلى 5 آلاف و993 حالة.

وفي العراق، أعلنت الصحة العراقية تسجيل 8554 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 4559 شخصًا للشفاء، فيما سجلت حالات الوفاة الجديدة 17 حالة في عموم محافظات البلاد.