السعودية تسمح لأصحاب تأشيرات الزيارة والسياحة والعمل بأداء العمرة

01:55 م الخميس 27 يناير 2022
السعودية تسمح لأصحاب تأشيرات الزيارة والسياحة والعمل بأداء العمرة

وزارة الحج والعمرة في السعودية

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الرياض- ( د ب أ):

أعلنت وزارة الحج السعودية اليوم الخميس السماح لأصحاب تأشيرات الزيارة والسياحة والعمل إصدار تصريح لأداء مناسك العمرة بعدة شروط.

وقالت وزارة الحج والعمرة، في بيان صحفي اليوم ، إنه يمكن إصدار تصريح للعمرة بتأشيرة الزائر أو السائح أو العمل، مع ضرورة توفر إصدار التصريح من تطبيق "اعتمرنا"، وأن يكون المستفيد مسجلا في "أبشر"، وظهور الحالة كمحصن في تطبيق "توكلنا".

وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت في 14 من الشهر الحالي تقييد المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة إلى 10 أيام، ويشمل ذلك المعتمرين من الداخل والخارج.

وزارة الحج السعودية السعودية الرياض أداء العمرة

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