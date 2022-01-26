روسيا تدعو أوكرانيا لبدء حوار مع الانفصاليين شرقي البلاد

11:49 م الأربعاء 26 يناير 2022
روسيا تدعو أوكرانيا لبدء حوار مع الانفصاليين شرقي البلاد

ديمترى كوزاك

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باريس - (د ب أ)

دعت روسيا الحكومة الأوكرانية إلى الدخول في حوار مع المسلحين الانفصاليين في منطقة دونباس بشرق البلاد.

وقال المفاوض الروسي ديميتري كوزاك، بعد أكثر من ثماني ساعات من محادثات بشأن الأزمة في باريس، إن كييف رفضت جميع محاولات التواصل من جانب الانفصاليين، وأمامها الآن أسبوعان لتحديد موقفها.

وقال كوزاك، المسؤول بالكرملين، إنه رغم وجهات النظر المختلفة بشأن اتفاق مينسك للسلام لعام 2014، فإن تنفيذه يعد شرطا لتسوية الصراع، دون عنف.

وقال المفاوض الأوكراني، أندريه يرماك: "نرى أن وقف إطلاق النار ساري المفعول، هناك بعض الاستفزازات، لكنه مطبق".

كانت الولايات المتحدة بعثت برد مكتوب على المطالب الروسية بشأن الأزمة في أوكرانيا، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي أتنوني بلينكن إنه يطلق "مسارا دبلوماسيا جادا" رغم رفضه بعض مطالب الكرملين الرئيسية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد فترة قصيرة أنه قدم وثيقته فيما يتعلق بنفس القضايا.

ديميتري كوزاك روسيا أوكرانيا الحكومة الأوكرانية

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