واشنطن تأمر عائلات الدبلوماسيين الامريكيين بمغادرة أوكرانيا وستتشاور مع الاتحاد الأوروبي

10:17 ص الإثنين 24 يناير 2022
واشنطن تأمر عائلات الدبلوماسيين الامريكيين بمغادرة أوكرانيا وستتشاور مع الاتحاد الأوروبي

علم الولايات المتحدة الأمريكية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

واشنطن-(ا ف ب):

أمرت الولايات المتحدة عائلات دبلوماسيّيها في كييف مساء الأحد بمغادرة أوكرانيا "بسبب التهديد المستمرّ بعمل عسكري روسي"، داعيةً الأمريكيين إلى تجنّب السفر إلى روسيا، فيما يبدأ اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل الاثنين وينضمّ إليه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عبر الفيديو.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية أنّ "الوضع الأمني، خصوصًا على طول الحدود الأوكرانيّة، في شبه جزيرة القرم التي تحتلّها روسيا وفي دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا، لا يمكن التنبّؤ به ويمكن أن يتدهور في أيّ وقت". ودعت الوزارة عائلات الدبلومسيين الأميركيين في اوكرانيا إلى مغادرة البلاد.

وقالت الخارجيّة الأميركيّة في بيانها إنّ الموظّفين المحلّيين والموظّفين غير الأساسيّين يمكنهم مغادرة السفارة في كييف إذا رغبوا في ذلك. وقالت إنّ على المواطنين الأميركيّين المقيمين في أوكرانيا "التفكير الآن" في مغادرة البلاد عبر الرحلات الجوّية التجاريّة أو وسائل النقل الأخرى.

وقالت مسؤولة أمريكية كبيرة للصحافة "نعتقد أنّ غزوًا روسيًا ... يمكن أن يحدث في أيّ لحظة".

وأضافت "لن تكون الولايات المتحدة في وضع يُمكّنها من إجلاء المواطنين الامريكيين" في حال حدوث سيناريو كهذا.

وأشارت المسؤولة التي طلبت عدم كشف هويتها إلى أنّ سفارة الولايات المتحدة لا تزال مفتوحة، لافتة إلى أنّ القائمة بالأعمال كريستينا كفين "تبقى في أوكرانيا".

ونصحت وزارة الخارجيّة الأمريكية المواطنين بعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب احتمال حصول هجوم روسي و"إمكانية مضايقة المواطنين الأميركيين"، لا سيّما من قبل الشرطة الروسية و"التطبيق التعسّفي للقوانين المحلية".

في كييف، أعلن وزير الدفاع الأوكراني اوليسكي ريزنيكوف على تويتر عن وصول 80 طنًّا من الأسلحة "من أصدقائنا في الولايات المتحدة". وتابع "ولم ينتهِ هذا بعد".

وسيُناقش وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن الاثنين عبر الفيديو مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل "المحادثات الصريحة" التي عقدها الجمعة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

هذا المحتوى من

AFP
الولايات المتحدة عائلات الدبلوماسيين الامريكيين أوكرانيا الاتحاد الأوروبي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1603

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

1209

متعافون اليوم

410098

إجمالي الإصابات

22368

إجمالي الوفيات

343971

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..التنمية المحلية تعلن شرطا جديدا لإصدار تراخيص البناء وشهادات المطابقة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا