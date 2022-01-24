واشنطن تأمر عائلات الدبلوماسيين الامريكيين بمغادرة أوكرانيا وستتشاور مع الاتحاد الأوروبي

واشنطن-(ا ف ب):

أمرت الولايات المتحدة عائلات دبلوماسيّيها في كييف مساء الأحد بمغادرة أوكرانيا "بسبب التهديد المستمرّ بعمل عسكري روسي"، داعيةً الأمريكيين إلى تجنّب السفر إلى روسيا، فيما يبدأ اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل الاثنين وينضمّ إليه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عبر الفيديو.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية أنّ "الوضع الأمني، خصوصًا على طول الحدود الأوكرانيّة، في شبه جزيرة القرم التي تحتلّها روسيا وفي دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا، لا يمكن التنبّؤ به ويمكن أن يتدهور في أيّ وقت". ودعت الوزارة عائلات الدبلومسيين الأميركيين في اوكرانيا إلى مغادرة البلاد.

وقالت الخارجيّة الأميركيّة في بيانها إنّ الموظّفين المحلّيين والموظّفين غير الأساسيّين يمكنهم مغادرة السفارة في كييف إذا رغبوا في ذلك. وقالت إنّ على المواطنين الأميركيّين المقيمين في أوكرانيا "التفكير الآن" في مغادرة البلاد عبر الرحلات الجوّية التجاريّة أو وسائل النقل الأخرى.

وقالت مسؤولة أمريكية كبيرة للصحافة "نعتقد أنّ غزوًا روسيًا ... يمكن أن يحدث في أيّ لحظة".

وأضافت "لن تكون الولايات المتحدة في وضع يُمكّنها من إجلاء المواطنين الامريكيين" في حال حدوث سيناريو كهذا.

وأشارت المسؤولة التي طلبت عدم كشف هويتها إلى أنّ سفارة الولايات المتحدة لا تزال مفتوحة، لافتة إلى أنّ القائمة بالأعمال كريستينا كفين "تبقى في أوكرانيا".

ونصحت وزارة الخارجيّة الأمريكية المواطنين بعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب احتمال حصول هجوم روسي و"إمكانية مضايقة المواطنين الأميركيين"، لا سيّما من قبل الشرطة الروسية و"التطبيق التعسّفي للقوانين المحلية".

في كييف، أعلن وزير الدفاع الأوكراني اوليسكي ريزنيكوف على تويتر عن وصول 80 طنًّا من الأسلحة "من أصدقائنا في الولايات المتحدة". وتابع "ولم ينتهِ هذا بعد".

وسيُناقش وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن الاثنين عبر الفيديو مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل "المحادثات الصريحة" التي عقدها الجمعة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.