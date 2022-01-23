التحالف العربي يعلن نتابع نشاط عدائي حوثي باستخدام مسيرات انطلقت من اليمن

08:07 م الأحد 23 يناير 2022
التحالف العربي يعلن نتابع نشاط عدائي حوثي باستخدام مسيرات انطلقت من اليمن

إسقاط مسيرة حوثية

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الرياض - (أ ش أ):

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، متابعته نشاطا عدائيا للمليشيا الحوثية باستخدام طائرات مسيرة انطلقت من محافظة الجوف اليمنية، مشيرا إلي أنه يتم التحضير لعملية عسكرية للتعامل مع مصادر التهديد.

وقال التحالف - في بيان أوردته قناة " الإخبارية" السعودية اليوم الأحد، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات العملياتية وفقا للقانون الدولي والإنساني لحماية المدنيين .

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Asha
التحالف العربي طائرات مسيرة الحوثيون اليمن السعودية الحرب اليمنية

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