يقضي عقوبة بالسجن المؤبد.. باكستاني يحرز أعلى الدرجات في الثانوية ويفوز بمنحة دراس

10:47 م السبت 22 يناير 2022
يقضي عقوبة بالسجن المؤبد.. باكستاني يحرز أعلى الدرجات في الثانوية ويفوز بمنحة دراس

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إسلام أباد - (بي بي سي)

فاز رجل باكستاني يقضي عقوبة السجن المؤبد بمنحة دراسية لمتابعة تحصيله العلمي بعد حصوله على أعلى الدرجات في امتحانات الثانوية العامة في باكستان العام الماضي.

وحصل سعيد نعيم شاه على أعلى الدرجات بين المتقدمين، وخوله تفوقه الحصول على منحة دراسية من معهد المحاسبين القانونيين المرموق في باكستان.

وقال الشاب البالغ من العمر 35 عاماً إنه استمتع بالمدرسة في طفولته، لكن عائلته لم تكن قادرة على تحمل نفقات تعليمه. وأضاف أن السجناء الأكبر سناً في السجن علموه وحفزوه على متابعة تعليمه.

وكان سعيد شاه قد حُكم عليه بالسجن بالمؤبد في عام 2018 لقتله رجلاً بسبب خلاف شخص

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