حول العالم في 24 ساعة: تعيين 15 وزيرا بالسودان وإشهار 3500 شخصا بدبي إسلامهم
إعداد - محمد عطايا:
شهد العالم الخميس، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها إصدار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قرارا بتعيين 15 وزيرا في الحكومة الانتقالية، وإعلان أكثر من 3500 مسلما في دبي إشهار إسلامهم خلال العام الماضي.
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