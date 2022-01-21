حول العالم في 24 ساعة: تعيين 15 وزيرا بالسودان وإشهار 3500 شخصا بدبي إسلامهم

12:04 ص الجمعة 21 يناير 2022
حول العالم في 24 ساعة: تعيين 15 وزيرا بالسودان وإشهار 3500 شخصا بدبي إسلامهم

رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان

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إعداد - محمد عطايا:
شهد العالم الخميس، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها إصدار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قرارا بتعيين 15 وزيرا في الحكومة الانتقالية، وإعلان أكثر من 3500 مسلما في دبي إشهار إسلامهم خلال العام الماضي.

السودان عبد الفتاح البرهان إيفانكا ترامب روسيا أوكرانيا دبي مجلس النواب الأمريكي

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