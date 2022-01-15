إصابة وزير فلسطيني بفيروس كورونا

رام الله - (أ ش أ):

أصيب الوزير أحمد عساف، المشرف العام على الإعلام الرسمي في فلسطين، بفيروس كورونا المستجد.

وأجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتصالا هاتفيا بالوزير عساف، للاطمئنان على صحته، بعد إصابته بالفيروس وتمنى له موفور الصحة والشفاء العاجل.

من ناحية أخرى، قالت وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة إنها خالطت الوزير عساف في الآونة الأخيرة قائلة إنها أجرت فحصا وظهرت نتيجته سلبية إلا أنها ستدخل الحجر الصحي لمدة 3 أيام.