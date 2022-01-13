يوم الغضب في لبنان: الإضرابات تدخل البلاد في حالة شلل كامل

03:40 م الخميس 13 يناير 2022
يوم الغضب في لبنان: الإضرابات تدخل البلاد في حالة شلل كامل

ارشيفيه

بيروت- (بي بي سي):

أغلقت اتحادات النقل البري الطرق في لبنان، قبل تنفيذ إضراب أطلق عليه يوم الغضب، اعتراضا على ما وصفته النقابات بأنه فشل السياسيين في تنفيذ وعودها بشأن دعم جميع السائقين ليتمكنوا من مواصلة العمل.

وبحسب بعض وسائل الإعلام المحلي أضرمت النيران في بعض المكاتب التي تمكن المحتجون من اقتحامها.

وأعلنت جمعية المصارف الإغلاق اليوم، وعطلت المدارس والجامعات والأعمال الإدارية والأكاديمية في سائر الفروع والمعاهد، فضلاً عن الإدارة المركزية.

ويعاني لبنان من ارتفاع في معدلات التضخم والبطالة، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها خلال العامين الماضيين، والحكومة لم تجتمع منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

هذا المحتوى من

BBC
يوم الغضب في لبنان النقل البري الليرة اللبنانية بيروت

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